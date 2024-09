USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im August deutlich stärker gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat legte die Gesamtherstellung des verarbeitenden Gewerbes um 0,8 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington bekannt gab. Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet.

Im Vormonat Juli war die Entwicklung allerdings schwächer als bisher bekannt ausgefallen. Der Produktionsrückgang wurde auf 0,9 Prozent revidiert, nachdem zuvor nur ein Dämpfer um 0,6 Prozent gemeldet worden war.

Die Herstellung in den Industriebetrieben stieg im August den Angaben zufolge um 0,9 Prozent. Auch hier wurden die Erwartungen von Volkswirten übertroffen. Die Kapazitätsauslastung der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe stieg um 0,6 Prozentpunkte auf 78,0 Prozent./jkr/jsl/nas