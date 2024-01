USA: Unternehmensstimmung steigt auf höchsten Wert seit Sommer

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in Unternehmen in den USA hat sich zu Beginn des Jahres überraschend stark aufgehellt und den höchsten Wert seit über einem halben Jahr erreicht. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex stieg zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 52,3 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen leichten Anstieg auf 51,0 Punkte erwartet. Sowohl im Bereich Dienstleistungen als auch in den Industrieunternehmen hellte sich die Stimmung auf.

Der Indikator für die gesamte Wirtschaft steigt damit weiter über die Expansionsschwelle von 50 Punkten und erreicht den höchsten Wert seit sieben Monaten. Auch die Indexwerte für die Industrie und den Bereich Dienstleistungen liegen über 50 Punkten. Mit Werten oberhalb dieser Marke zeigen die Indikatoren Wachstum in der größten Volkswirtschaft der Welt an.

Chefvolkswirt Chris Williamson von S&P Global sprach von einem "ermutigendem Jahresauftakt" für die US-Wirtschaft. Die befragten Unternehmen hätten von einer deutlichen Beschleunigung des Wachstums der Geschäfte berichtet. Sie hätten demnach von einem deutlichen Rückgang der Inflation profitiert.

Der US-Dollar profitierte von den Stimmungsdaten und konnte im Handel mit dem Euro einen Teil der frühen Kursverluste wieder wettmachen.

