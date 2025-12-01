Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-
01.12.2025 06:31:29

Vangold Mining präsentierte Quartalsergebnisse

Vangold Mining hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

