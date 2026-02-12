Varex Imaging: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Varex Imaging hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varex Imaging -0,010 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 209,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 199,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at