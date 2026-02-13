Veljan Denison präsentierte Quartalsergebnisse

Veljan Denison stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,24 INR gegenüber 14,57 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,70 Prozent zurück. Hier wurden 369,2 Millionen INR gegenüber 400,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

