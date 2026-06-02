Venlon Enterprises präsentierte Quartalsergebnisse

Venlon Enterprises hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,24 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,240 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 28,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Venlon Enterprises hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,650 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,520 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 79,42 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 31,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 115,17 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at