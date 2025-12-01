|
VentriPoint Diagnostics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
VentriPoint Diagnostics hat am 28.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
