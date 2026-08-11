Vonage Holdings Aktie
WKN DE: A0JM16 / ISIN: US92886T2015
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11.08.2026 12:45:04
Venture Global, Inc. Q2 Profit Climbs
(RTTNews) - Venture Global, Inc. (VG) released earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $1.347 billion, or $0.51 per share. This compares with $368 million, or $0.14 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 47.6% to $4.578 billion from $3.101 billion last year.
Venture Global, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.347 Bln. vs. $368 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.14 last year. -Revenue: $4.578 Bln vs. $3.101 Bln last year.
FY Outlook: Consolidated Adjusted EBITDA1 guidance for the full year 2026 is $8.7 billion - $9.1 billion.
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