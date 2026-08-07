Verano legte Quartalsergebnis vor

Verano hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,25 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,350 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 301,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 280,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at