Veritone: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Veritone hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,80 Prozent auf 20,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Veritone 22,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at