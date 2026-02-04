Verluste in Frankfurt: DAX leichter

Um 12:10 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,27 Prozent auf 24 714,79 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,127 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,261 Prozent auf 24 845,59 Punkte an der Kurstafel, nach 24 780,79 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 877,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 616,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 1,32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, betrug der DAX-Kurs 24 539,34 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, notierte der DAX bei 23 949,11 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 04.02.2025, einen Stand von 21 505,70 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,715 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 266,33 Zählern.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 6,29 Prozent auf 55,08 EUR), Symrise (+ 3,89 Prozent auf 72,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,85 Prozent auf 29,94 EUR), Continental (+ 3,29 Prozent auf 70,24 EUR) und BASF (+ 3,23 Prozent auf 48,93 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-6,97 Prozent auf 220,10 EUR), Scout24 (-6,09 Prozent auf 74,80 EUR), Siemens (-4,18 Prozent auf 249,80 EUR), Deutsche Bank (-3,58 Prozent auf 32,57 EUR) und SAP SE (-3,10 Prozent auf 161,82 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 092 569 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 203,142 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at