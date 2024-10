Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Um 20:03 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,33 Prozent leichter bei 42 369,71 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 14,057 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,04 Prozent schwächer bei 42 070,32 Punkten, nach 42 512,00 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 314,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 42 511,37 Einheiten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,190 Prozent zu. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 10.09.2024, bei 40 736,96 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 10.07.2024, einen Stand von 39 721,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, stand der Dow Jones bei 33 739,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,34 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 42 628,32 Punkte. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 1,05 Prozent auf 187,12 USD), Chevron (+ 0,95 Prozent auf 151,07 USD), UnitedHealth (+ 0,68 Prozent auf 595,24 USD), Dow (+ 0,47 Prozent auf 53,67 USD) und Travelers (+ 0,42 Prozent auf 232,45 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Verizon (-2,47 Prozent auf 43,02 USD), Boeing (-1,59 Prozent auf 147,00 USD), Home Depot (-1,23 Prozent auf 410,97 USD), 3M (-1,10 Prozent auf 133,52 USD) und Walmart (-0,77 Prozent auf 79,78 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 4 908 828 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,138 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

