Verluste in Zürich: SMI fällt am Dienstagnachmittag zurück

Am Dienstag notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,30 Prozent leichter bei 12 317,44 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,452 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,050 Prozent fester bei 12 360,54 Punkten, nach 12 354,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 12 373,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 287,34 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 12 241,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 960,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 10 956,90 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,27 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 12 434,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 0,37 Prozent auf 538,50 CHF), Nestlé (+ 0,36 Prozent auf 90,04 CHF), Novartis (+ 0,18 Prozent auf 101,06 CHF), Swiss Re (+ 0,13 Prozent auf 115,90 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,08 Prozent auf 489,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Partners Group (-2,07 Prozent auf 1 205,50 CHF), Logitech (-1,47 Prozent auf 76,18 CHF), Richemont (-1,46 Prozent auf 135,10 CHF), Lonza (-1,19 Prozent auf 549,00 CHF) und Sonova (-0,98 Prozent auf 292,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 1 281 765 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,256 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at