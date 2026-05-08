Versigent: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Versigent stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem EPS von 1,34 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Versigent mit 1,34 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz wurden 2,21 Milliarden USD gegenüber 2,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at