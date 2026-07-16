VERTICAL AEROSPACE Aktie
WKN DE: A3C9NF / ISIN: KYG9471C1078
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16.07.2026 16:01:52
Vertical Aerospace Targets Defense Growth With Autonomous Valo Partnership
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