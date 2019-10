Vertrag mit Rath-Vorstand Sitzenfrey vorzeitig aufgelöst

Der Rath -Aufsichtsrat und Sitzenfrey seien am 4. Oktober übereingekommen, das Vorstandsmandat vorzeitig zu beenden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Vertrag sei in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden. Gründe für das Ausscheiden wurden in der Aussendung nicht genannt.

Sitzenfrey war 2012 zum COO bestellt worden. 2015 wurde sein Vertrag bis Ende 2020 verlängert. Erst vor einem Monat hat der Aufsichtsrat beschlossen, Sitzenfreys Mandat nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus nicht zu verlängern.

