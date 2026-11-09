Via Transportation, Inc. Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Via Transportation, Inc. (VIA):

Earnings: -$18.759 million in Q3 vs. -$36.887 million in the same period last year. EPS: -$0.23 in Q3 vs. -$1.49 in the same period last year. Excluding items, Via Transportation, Inc. reported adjusted earnings of -$0.350 million or -$0.00 per share for the period.

Revenue: $143.528 million in Q3 vs. $109.653 million in the same period last year.