Viaco a Aktie
WKN: A0H0K7 / ISIN: US92553P1021
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09.11.2026 13:07:55
Via Transportation, Inc. Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Via Transportation, Inc. (VIA):
Earnings: -$18.759 million in Q3 vs. -$36.887 million in the same period last year. EPS: -$0.23 in Q3 vs. -$1.49 in the same period last year. Excluding items, Via Transportation, Inc. reported adjusted earnings of -$0.350 million or -$0.00 per share for the period.
Revenue: $143.528 million in Q3 vs. $109.653 million in the same period last year.
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