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28.05.2026 06:31:29
VIQ Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
VIQ Solutions hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,4 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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