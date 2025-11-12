VirTra stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

VirTra gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at