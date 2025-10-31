Visa A präsentierte Quartalsergebnisse

Visa A ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Visa A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 193,66 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 138,51 ARS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14 269,49 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 57,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9 048,83 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 643,19 ARS beziffert, während im Vorjahr 419,50 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Visa A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 62,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45 406,44 Milliarden ARS im Vergleich zu 27 883,36 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at