Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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14.05.2026 17:57:00

Vodafone empfiehlt Webmail gegen IMAP-Störungen

Seit Tagen gibt es Störungen bei Mails über Vodafone-Adressen. Das Unternehmen baut seine Technik um und empfiehlt einen Workaround.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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