Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
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14.05.2026 17:57:00
Vodafone empfiehlt Webmail gegen IMAP-Störungen
Seit Tagen gibt es Störungen bei Mails über Vodafone-Adressen. Das Unternehmen baut seine Technik um und empfiehlt einen Workaround.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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19:00
|Stockpickers: Victrex, Marston’s, Vodafone (Financial Times)
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10:03
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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12.05.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
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12.05.26
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12.05.26
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12.05.26
|ROUNDUP: Vodafone steigert Umsatz und Ergebnis - Deutschland-Geschäft erholt (dpa-AFX)
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11.05.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
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08.05.26
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