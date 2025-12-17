Seek LtdShs Aktie
WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6
|
17.12.2025 11:32:00
Volkswagen budget cuts force battery unit to seek external funds
PowerCo is considering bank loans, external investors and a potential public offeringWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!