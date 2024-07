Volkswagen (VW) vz-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Mit der Schließung der Produktion in Brüssel gingen die Wolfsburger einen großen Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu Restrukturierungsmaßnahmen und der daraus folgenden Prognosesenkung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:57 Uhr 1,4 Prozent auf 105,10 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 71,27 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 537 991 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 1,6 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzkennzahlen wird am 01.08.2024 erwartet.

