Von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin wiedergewählt

Von Laurence Norman

BRÜSSEL (Dow Jones)--EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist vom EU-Parlament für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. In einer Zeit des politischen Umbruchs in Europa und den USA bleibt damit die Spitze der Exekutive in Brüssel beständig.

Von der Leyen, ehemalige deutsche Verteidigungsministerin, die 2019 die erste weibliche Präsidentin der Europäischen Kommission wurde, hat sich eine Rolle als europäische Fürsprecherin der Ukraine und Kritikerin Chinas erarbeitet. In vielen Fragen hat sie eng mit der US-Regierung von Joe Biden zusammengearbeitet.

Ihre neue Amtszeit beginnt im November, wenn die US-Wähler an die Urnen gehen, um einen neuen US-Präsidenten zu wählen. Von der Leyens Team arbeitet bereits hinter den Kulissen, um mögliche Spannungen mit Washington abzuschätzen, falls der ehemalige Präsident Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt - ein Ergebnis, das tiefgreifende Auswirkungen auf Europas hätte.

