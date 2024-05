Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat am 30.04.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2024 endete.

Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -2,470 EUR je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at