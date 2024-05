Vor NVIDIA-Bilanz: Nächste Kurszielanhebung für KI-Riesen - NVIDIA-Aktie gewinnt

Der Chiphersteller NVIDIA ist ein regelrechter Profiteur des KI-Hypes. Mit anziehender Nachfrage hoben zuletzt zahlreiche Experten den Daumen für die Tech-Aktie.

Jüngst hat Tristan Gerra, Analyst von Robert W. Baird, seine Einschätzung zum NVIDIA-Papier abgegeben und dabei das Kursziel von 1.050 US-Dollar auf 1.200 US-Dollar angehoben. Dabei blieb das Rating auf "Overweight".

So stützt sich der Experte auf die anhaltend starke Nachfrage nach künstlicher Intelligenz. Dem Baird-Analysten zufolge ist das Produktportfolio von NVIDIA in diesem und im nächsten Jahr konkurrenzlos stark, was in Verbindung mit kürzeren Vorlaufzeiten in der zweiten Jahreshälfte zu einem hohen Marktanteil führen dürfte. Gerra betont, dass die KI-bezogene Nachfrage nach NVIDIA-Produkten weiterhin sehr robust ist. Es wird erwartet, dass das Unternehmen von den wachsenden Investitionen in KI-Anwendungen in verschiedenen Branchen profitieren wird, darunter Cloud Computing, Rechenzentren, autonome Fahrzeuge und Robotik.

Weitere Einschätzungen der NVIDIA-Aktie

Die Deutsche Bank hatte zudem zuletzt das Kursziel von 720 US-Dollar auf 850 US-Dollar angehoben und das Rating bei "Halten" belassen. Auch Experten von Morgan Stanley sehen statt zuvor 795 US-Dollar ein Kurspotenzial auf bis zu 1.000 US-Dollar mit der Bewertung "Overweight".

NVIDIA-Bilanz am Mittwoch

NVIDIA legt kommenden Mittwoch nach Börsenschluss seine Quartalszahlen vor. Der Umsatz des KI-Spezialisten könnte 26 Milliarden Dollar erreicht haben, schrieb jüngst Analyst Timothy Arcuri von der schweizerischen Großbank UBS. Der Experte liegt damit über den Marktschätzungen.

Am Montag notiert die Aktie von NVIDIA an der NASDAQ zeitweise 2,11 Prozent im Plus bei 944,30 US-Dollar. Damit bewegt sie sich noch knapp unter dem Rekordhoch von 974 Dollar.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX