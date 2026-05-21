VRL Logistics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

VRL Logistics hat am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,12 INR gegenüber 4,25 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat VRL Logistics im vergangenen Quartal 8,53 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VRL Logistics 8,09 Milliarden INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 13,54 INR beziffert. Im Vorjahr waren 10,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat VRL Logistics im vergangenen Geschäftsjahr 32,21 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VRL Logistics 31,61 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at