|
21.05.2026 06:31:29
VRL Logistics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
VRL Logistics hat am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,12 INR gegenüber 4,25 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat VRL Logistics im vergangenen Quartal 8,53 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VRL Logistics 8,09 Milliarden INR umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 13,54 INR beziffert. Im Vorjahr waren 10,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat VRL Logistics im vergangenen Geschäftsjahr 32,21 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VRL Logistics 31,61 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.