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27.05.2026 06:31:29
VSF Projects: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
VSF Projects präsentierte in der am 25.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
VSF Projects vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,260 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 INR je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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