11.08.2025 22:48:38

Wadephul: Einschränkung von Rüstungsexport an Israel richtig

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat sich in der Debatte über den Exportstopp für bestimmte Rüstungsgüter nach Israel hinter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gestellt. Er finde Merz' Entscheidung richtig und angemessen, sagte der CDU-Politiker im ZDF-"heute journal". Als Außenminister sei er darin eingebunden gewesen.

Nachdem das israelische Sicherheitskabinett die Einnahme der Stadt Gaza beschlossen habe, "musste es auch ein politisches Signal aus Deutschland geben", sagte Wadephul. "Das ist sehr eingegrenzt, das ist sehr klar auf diese Frage fokussiert. In allen anderen und in allen entscheidenden Fragen stehen Deutschland und Israel sehr eng zusammen."

Merz hatte vergangene Woche einen Exportstopp bestimmter Rüstungsgüter nach Israel verkündet und damit in Teilen von CDU und CSU Kritik ausgelöst./kli/DP/he

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger warten ab: ATX beendet Handel stabil -- DAX schließt tiefer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Börsen in China letztlich in Grün - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich letztlich unbewegt. Der deutsche Aktienmarkt notierte im Montagshandel mit moderaten Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die asiatische Börsen legten zum Wochenauftakt zu.
