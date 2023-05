Warren Buffetts Investments: So sieht das Berkshire Hathaway-Portfolio im ersten Quartal 2023 aus

Institutionelle Investoren mit einem Anlagewert von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind vierteljährlich dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) über ihre Beteiligungen Bericht zu erstatten. So muss auch Berkshire Hathaway -Chef Warren Buffett quartalsweise das 13F-Formular vorlegen, das bei der Behörde öffentlich einsehbar ist. Veröffentlicht wurde das Dokument für das erste Quartal 2023 am 15. Mai 2023, Stand der Daten ist der 31. März 2023.





Dabei fällt vor allem ins Auge, dass sich die Investmentlegende in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres von seiner gesamten Beteiligung am Halbleiterhersteller TMSC getrennt hat. Auch die Aktien der Bank of New York Mellon, welche seit dem dritten Quartal 2010 in seinem Portfolio zu finden waren, hat Buffett vollständig abgestoßen. Ebenso weichen musste eine seiner ältesten Beteiligungen: Alle von ihm gehaltenen 6.670.835 Anteilsscheine an U.S. Bancorp sind in seinem aktuellen Depot nicht mehr zu finden.

Im folgenden Ranking werden die 15 Aktien vorgestellt, die im vergangenen Quartal den größten Anteil im Depot von Berkshire Hathaway ausmachten.

Redaktion finanzen.at