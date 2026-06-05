Acer Aktie
WKN: 552863 / ISIN: US0044342055
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05.06.2026 09:23:00
Warten auf Sicherheitspatch: Zugangsdaten von Acer-Wave-7-Router einsehbar
Kritische Schwachstellen bedrohen Acer-Router der Wave-7-Serie. Sicherheitsupdates sind bislang nicht verfügbar. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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