Washington Trust Bancor legte Quartalsergebnis vor
Washington Trust Bancor präsentierte am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,83 USD, nach -3,460 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 96,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2343,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -1,630 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 391,82 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 309,07 Millionen USD erwirtschaftet worden.
