JS Aktie
WKN DE: A2DRZB / ISIN: KR7194370003
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18.03.2026 12:55:00
Wasmer stellt Edge.js vor: Node.js in WebAssembly-Sandbox
Node.js-Workloads sicher in WebAssembly-Sandboxen ausführen – das ist das Ziel der neuen JavaScript-Runtime Edge.js.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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