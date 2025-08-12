|
12.08.2025 20:16:38
WDH/Weißes Haus: Trump trifft Putin in Anchorage in Alaska
(Am Ende des 1. Absatzes wurde ein überflüssiges "wollen" gestrichen. (Redigierrest))
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska findet nach Angaben des Weißen Hauses in der Stadt Anchorage statt. Am Freitagmorgen (Ortszeit) werde Trump zu dem Treffen aufbrechen, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt. Der Republikaner will dort mit Putin über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sprechen.
Leavitt bestätigte, dass ein Einzelgespräch zwischen den beiden Präsidenten geplant sei. Einen genauen Zeitplan zu dem Treffen nannte sie nicht und verwies darauf, dass Details noch ausgearbeitet würden. Die Stadt liegt im Süden Alaskas. Anchorage ist die größte Stadt des nördlichsten Bundesstaates der Vereinigten Staaten./rin/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: Dow stärker -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX letztlich etwas leichter -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt pendelte am Dienstag um die Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen unbeständig. Die US-Börsen notieren in Grün. Die asiatische Börsen legten am Dienstag zu.