Wells Fargo-Aktie schließt schwach: Wells Fargo zu Milliardenstrafe wegen Verbraucherkreditskandal verdonnert

Das Geldhaus zahlt insgesamt 3,7 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) an Bußgeldern und Entschädigungen, wie die US-Aufsicht Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) am Dienstag mitteilte. " Wells Fargoy wiederholte Gesetzesverstöße haben Millionen von amerikanischen Familien gefährdet", sagte CFPB-Direktor Rohit Chopra.

Die Behörde wirft Wells Fargo unter anderem vor, jahrelang illegale Gebühren bei Auto- und Häuserkrediten kassiert zu haben. Zudem habe die Bank Spar- und Girokonten mit unrechtmäßigen Überziehungszinsen und anderen unzulässigen Abbuchungen belastet. Wells Fargo werde bei dem nun geschlossenen Vergleich über 2,0 Milliarden Dollar zahlen, um mehr als 16 Millionen Kunden zu entschädigen. Zudem habe das CFPB eine Bußgeldzahlung in Rekordhöhe von 1,7 Milliarden Dollar verhängt.

Wells Fargo steht seit Jahren wegen einer Serie von Skandalen unter Druck. Der Finanzkonzern hat bereits eine Reihe empfindlicher Strafen und Sanktionen erhalten. Im Zentrum stand zunächst eine Affäre um fingierte Konten. 2016 hatte Wells Fargo zugegeben, dass Mitarbeiter jahrelang in großem Stil unautorisierte Bank- und Kreditkartenkonten eröffneten. Später kamen weitere schwerwiegende Regelverstöße hinzu. Die Aktie reagierte am Dienstag zunächst mit Kursverlusten.

Im NYSE-Handel fiel die Wells Fargo-Aktie 1,95 Prozent auf 41,01 US-Dollar.

WASHINGTON/SAN FRANCISCO (dpa-AFX)