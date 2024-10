Weltmeisterliches WorldSBK-Saisonfinale.

Ein traumhaftes Wochenende mit einem märchenhaften Abschluss: so lässt sich das WorldSBK 2024 aus Sicht von BMW Motorrad Motorsport umschreiben. Am Samstag krönte sich Toprak Razgatlioglu aus dem ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team mit seiner BMW M 1000 RR zum Weltmeister. Am Sonntag feierte er seinen 18. Sieg der Saison, und Teamkollege Michael van der Mark machte mit Platz drei den Traum der beiden von einem gemeinsamen Podium perfekt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW