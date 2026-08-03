Werewolf Therapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Werewolf Therapeutics hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 USD, nach -0,400 USD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at