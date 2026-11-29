Wesco Aktie
WKN: 897071 / ISIN: JP3154600005
|
29.11.2026 06:40:22
WESCO: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, WESCO (NYSE:WCC) announced record sales and raised its full-year profit outlook as demand for data center infrastructure accelerated. The company's expanding market share and deep backlog demonstrate structural strength beyond cyclical distribution demand. Three things management said stand out.
Data center sales reached $1.8 billion during the quarter, representing 23% of total revenue. As the business moves through the cycle, data center sales have become margin accretive, lifting overall profit margins.
Backlog, or unfilled customer orders, expanded by over 80% year over year, reaching record levels in all three business divisions. Large customers in power, utility, and communications are making multiyear commitments for long-cycle capital projects.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wesco Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Wesco Inc
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.