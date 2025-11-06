Wesdome Gold Mines: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Wesdome Gold Mines hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,58 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 CAD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wesdome Gold Mines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 230,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 146,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at