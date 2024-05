West Japan Railway Company Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

West Japan Railway Company Un präsentierte in der am 30.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,59 Prozent auf 2,97 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 0,080 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 3,03 Milliarden USD gerechnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,80 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,80 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,31 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 10,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,18 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 10,91 Milliarden USD, befunden.

