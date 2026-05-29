Western Star Resources legte Quartalsergebnis vor

Western Star Resources hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at