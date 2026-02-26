Sirius XM Aktie
WKN DE: A1W8XE / ISIN: US82968B1035
|
26.02.2026 14:00:00
What to Know Before Buying Sirius XM in 2026
Sirius XM (NASDAQ: SIRI) has been a big loser. As of Feb. 23, its shares have tanked 65% in the past five years. This trend alone might keep investors away.However, 37% of this company's outstanding shares are owned by Berkshire Hathaway, a stake that was built during Warren Buffett's time as CEO. This might compel investors to take a closer look.Here's what you need to know before buying this music stock in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!