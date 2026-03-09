:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
09.03.2026 12:05:00
Where Could BYD Be in 3 Years? -- The Base Case
When investors think about BYD Company Ltd's (OTC: BYDDY) future, the debate often swings between extremes -- unstoppable global dominance or margin collapse under relentless competition.But the most likely outcome over the next three years isn't dramatic. It's evolutionary.The base case for BYD in 2028 looks less like a moonshot and more like a maturation story.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu BASE, Inc. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BASE, Inc. Registered Shs
|311,00
|-1,27%
|BYD Co. Ltd.
|10,72
|5,15%
|BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
|10,55
|4,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.