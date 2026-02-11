Jumia Technologies Aktie
WKN DE: A2PGZM / ISIN: US48138M1053
|
11.02.2026 15:00:53
Where Jumia Technologies Stands With Analysts
This article Where Jumia Technologies Stands With Analysts originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jumia Technologies AG (spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.