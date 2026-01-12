Gaming Innovation Group Aktie
WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051
|
12.01.2026 18:01:00
Where Will Nio Stock Be in 1 Year?
Nio (NYSE: NIO), a major producer of electric vehicles (EVs) in China, went public at $6.26 per ADR in 2018. It soared to a record high of $62.84 in early 2021, but it now trades at about $5.Nio initially impressed the bulls with its soaring vehicle shipments, and the buying frenzy in meme stocks inflated its valuations. However, its valuations collapsed as its growth slowed down, it racked up steep losses, and the trade war between the U.S. and China intensified.Will Nio's stock bounce back over the next 12 months? Let's review its business model, growth rates, near-term challenges, and valuations to make an informed decision.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
