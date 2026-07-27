Quantinuum Aktie
WKN DE: A42CZ0 / ISIN: US74768A1043
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27.07.2026 12:03:00
Where Will Quantinuum Stock Be in 1 Year?
Quantinuum (NASDAQ: QNT) priced its June initial public offering at $60 per share. However, the stock closed trading Friday at $52.29, about 13% below that price. After factoring in the shares that existing owners of its common units can receive in exchange for its them, Quantinuum will have roughly 261 million shares of Class A stock outstanding.Image source: Getty Images.Quantinuum's market capitalization was approximately $13.6 billion as of the close of trading on Friday. However, that is a steep market value for a company that generated only $30.9 million in revenue in 2025 and just $5.24 million in the first quarter of 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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