Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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14.10.2026 14:31:26
Who are the Ukrainian 'volunteers' under Russian command?
Russia has announced a battalion consisting of Ukrainian "volunteers." But veterans and former prisoners of war share very different accounts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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