ARGAN Aktie
WKN DE: A0MVRB / ISIN: FR0010481960
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28.03.2026 01:15:05
Why Argan Stock Ascended Today
Shares of Argan (NYSE: AGX) spiked on Friday after the engineering company reported stronger-than-expected quarterly profits. Image source: Getty Images.With nearly two decades of experience in power plant construction, Argan is well positioned to profit from soaring demand for cost-effective energy infrastructure required by artificial intelligence (AI) factories.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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