ARGAN Aktie
WKN DE: A0MVRB / ISIN: FR0010481960
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09.04.2026 22:38:08
Why Argan Stock Crushed it on Thursday
Construction, power, and industrial sector services provider Argan (NYSE: AGX) served up a handsome gain for its shareholders on Thursday. Those folks were glad that their company is expanding its share buyback program and sticking to its dividend policy. On these tailwinds, Argan's stock rose by nearly 4% on the day.Just after market close on Wednesday, Argan announced that its board of directors had green-lighted that expansion to the stock repurchase initiative, specifically from $150 million to $200 million. It also pushed the expiration date forward; this is now Jan. 31, 2030. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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