ARGAN Aktie
WKN DE: A0MVRB / ISIN: FR0010481960
|
05.12.2025 22:54:04
Why Argan Stock Plummeted by 12% Today
Industrial construction specialist Argan (NYSE: AGX) didn't finish the trading week on a high note. On Friday, investors assertively sold out of the stock following the release of an earnings report that many found dispiriting. The company's share price fell by 12% that trading session. In Argan's third quarter, the company reported revenue of nearly $251.2 million, a 2% decrease year-over-year. Net income according to generally accepted accounting principles (GAAP) went the other way, rising by nearly 10% to $30.7 million, or $2.17 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ARGANmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ARGANmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ARGAN
|62,50
|-0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.